Эксперты прогнозируют очередное подорожание видеокарт

В цепочке поставок памяти DRAM происходят изменения, которые, как ожидается, приведут к росту цен на различные продукты. Согласно отчёту аналитиков TrendForce, повышение цен на память сохранится и в третьем квартале этого года, частично из-за увеличенного спроса на серверы. Рост цен на DRAM может значительно повлиять на стоимость новых поколений видеокарт, таких как серия NVIDIA GeForce RTX 50 и серия AMD Radeon RX 8000.

Аналитики TrendForce отмечают, что «восстановление спроса на серверы общего назначения, наряду с увеличением производства HBM поставщиками DRAM, вынудило поставщиков придерживаться тенденции повышения цен». В результате, ожидается, что средняя цена продажи (ASP) DRAM в третьем квартале вырастет на 8–13%. Наибольший рост цен ожидается для серверной DDR5 (8–13%) и DDR4 (5–10%), тогда как потребительские модули DDR5 и DDR4 подорожают на 3–8%.

Хотя спрос на видеопамять остаётся стабильным, он резко возрастёт, когда производители видеокарт начнут выпуск графических процессоров следующего поколения. Сейчас новые линейки графических процессоров находятся на стадии тестирования, и производители постепенно наращивают производство GDDR7, которая на 20–30% дороже GDDR6. Ожидается, что цены на видеопамять дополнительно увеличатся на 3–8% в третьем квартале.

«Производители твёрдо вступают в цикл повышения цен, и покупатели принимают стратегию постоянных запасов, что делает их более восприимчивыми к повышению цен, предлагаемому продавцами», — говорится в отчёте TrendForce.

Рост цен может повлиять на объёмы видеопамяти в новых видеокартах. Недавно геймеры критиковали Nvidia за экономию на видеопамяти, что дало конкурентное преимущество AMD.