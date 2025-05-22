Galaxy Z Flip7 может стать первым складным смартфоном на Exynos 2500

Свежие слухи о Galaxy Z Flip7 принесли неожиданный поворот — похоже, этот складной смартфон может стать первым в линейке Samsung с процессором Exynos 2500. Изначально этот чипсет разрабатывался для Galaxy S25, но из-за производственных проблем его заменили на Snapdragon 8 Elite. Теперь же, по данным инсайдеров, Samsung решила дать Exynos второй шанс в Z Flip7.

Exynos 2500 — это мощный десятиядерный процессор с пиковой частотой 3,3 ГГц и графикой Xclipse 950 на архитектуре AMD RDNA 3.5. По слухам, он будет использоваться в большинстве регионов, включая Южную Корею и Индию, тогда как Китай и Северная Америка, вероятно, получат версию с Snapdragon.

Если информация подтвердится, это станет важной вехой для Samsung — впервые их складное устройство получит собственный процессор. Остаётся надеяться, что компания действительно решила производственные проблемы, из-за которых изначально отказалась от Exynos в S25. Официальный анонс Galaxy Z Flip7 ожидается в начале июля вместе с Fold7.