Galaxy Z Fold 6 может комплектоваться съемным стилусом S Pen

Нельзя отрицать, что Samsung Galaxy Z Fold - это одна из наилучших линеек устройств в индустрии с точки зрения производительности, и за последние несколько лет Samsung приложила значительные усилия, чтобы сделать ее еще более совершенной. Тем не менее, до сих пор не было встроенной поддержки S Pen для складных телефонов, но новые патенты предоставляют надежду на появление этой функции в Galaxy Z Fold 6.

Эти свежие патенты, представленные компанией Samsung, подразумевают возможность интеграции S Pen в Galaxy Z Fold 6. Однако следует отметить, что в данном случае мы говорим о патентах, и нет никакой гарантии, что Samsung реально внедрит эти идеи. Тем не менее, представленные концепции представляются интересными.

На одном из изображений, представленных в патенте, видно, как S Pen может размещаться на задней панели Galaxy Z Fold 6. Вероятно, это будет аналогично тому, как это реализовано в линейке Galaxy Tab, и такой подход выглядит многообещающим. Тем не менее, существует вопрос о том, как будет обеспечиваться беспроводная зарядка устройства, если S Pen находится сзади.

Другой патент предлагает альтернативный вариант, который радикально изменяет форм-фактор устройства, но предоставляет место для S Pen сбоку Galaxy Z Fold 6. Это, вероятно, приведет к тому, что верхняя часть устройства будет немного шире, чем нижняя. Хотя такой подход сохранит возможность беспроводной зарядки, устройство может выглядеть несколько необычно, особенно при использовании S Pen.

Важно помнить, что это всего лишь патенты, и существует возможность, что Galaxy Z Fold 6 не будет оборудован слотом для S Pen. Мы будем следить за развитием событий и информировать вас о всех новостях в мире складных устройств.