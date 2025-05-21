Гонка складных ноутбуков: Amazon и Apple готовят ответ Huawei

Складные ноутбуки становятся новым трендом в мире технологий. Вслед за Huawei, которая только что представила MateBook Fold Ultimate с 18-дюймовым экраном, к гонке подключились Amazon и Apple.

По данным инсайдера Минг-Чи Куо (известного своими точными прогнозами о продуктах Apple), Amazon планирует выпустить собственный складной ноутбук. Массовое производство может начаться уже в конце 2026 года — на год раньше, чем у Apple.

Пока остаётся много вопросов:

Какую ОС выберет Amazon — Windows или свою Fire OS?

Будет ли Apple использовать macOS или адаптирует iPadOS?

Каких размеров будут экраны новых устройств?

Технология складных экранов только набирает обороты, и нам предстоит увидеть, как крупные игроки будут развивать этот перспективный форм-фактор. Одно можно сказать точно — в ближайшие годы нас ждёт много интересных анонсов в этом сегменте.