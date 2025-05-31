Google готовит тематические пакеты для Pixel: что скрывается в Android 16?

В свежей бета-версии системы обнаружены следы новой функции персонализации. Судя по всему, владельцы Pixel скоро получат новые способы настройки своих смартфонов. Энтузиасты обнаружили любопытные изменения в Android 16 QPR1 Beta 1. В приложении Pixel Wallpaper & Style появилась новая кнопка, которая должна запускать пока недоступное приложение Pixel Customization Packs.

Судя по строкам кода, Google работает над системой тематических пакетов. В меню персонализации появится раздел "Themes" с описанием "Discover Pixel themes". Особенно интересно название строки кода — "theme_packs_description", что намекает на комплексные наборы оформления.

Пока остается загадкой, предложит ли Google:

Несколько предустановленных вариантов оформления

Или полноценный магазин тем, как у других производителей

Учитывая подход компании в прошлом, более вероятен первый вариант. Но в любом случае это обещает новые возможности для персонализации Pixel-устройств. Пока остается только ждать официальных подробностей от Google.