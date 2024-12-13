Google и Samsung показали XR — прямого конкурента Vision Pro

Google всерьез включилась в гонку за рынок носимых компьютеров, представив Android XR — новую платформу для технологий дополненной (AR), виртуальной (VR) и смешанной реальности (MR). Эта система основана на мощности чипа Gemini и призвана объединить все аспекты XR в одной экосистеме. Но на фоне уже анонсированного Apple Vision Pro, всем интересно, каким будет первое устройство на Android XR. Ответ начинает формироваться благодаря проекту Samsung под названием Project Moohan.

Пока это всего лишь прототип, но дизайн гарнитуры вызывает ассоциации с «лыжными очками», что делает ее немного похожей на Vision Pro, хотя и с некоторыми намеками на старый Google Daydream View. Внешняя стеклянная панель больше декоративная, чем функциональная, и ничего не указывает на попытки воспроизвести аналог дисплея EyeSight от Apple.

Ключевой деталью, которую Samsung уже готова подтвердить, является наличие процессора Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 — передового чипа для XR, представленного в начале года. Этот процессор поддерживает камеры для сквозного просмотра и обещает сверхнизкую задержку всего 12 мс для естественного взаимодействия. Если присмотреться к прототипу, можно заметить линзы для этих камер, встроенные в переднюю панель устройства.

Детали о характеристиках дисплея, поле зрения, частоте обновления и разрешении пока держатся в секрете. Также ничего не известно о форме и возможностях контроллеров, хотя Samsung подтверждает их наличие. Что касается операционной системы, Android XR обещает быть совместимой с приложениями других XR-платформ, что упростит переход разработчиков и расширит библиотеку программ. Хотя официальных заявлений о переносе существующих Android-приложений в XR пока нет, базовое сходство архитектуры вселяет оптимизм.

Samsung, вероятно, раскроет больше деталей о Moohan уже в 2025 году, на мероприятии Unpacked или одновременно с запуском Galaxy S25. Ожидание не будет долгим, и новый участник рынка XR может удивить своим подходом к технологиям дополненной и виртуальной реальности.