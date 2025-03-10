Google придётся продать Chrome: власти США усиливают давление

Google может лишиться одного из своих ключевых продуктов — браузера Chrome. Министерство юстиции США подтвердило, что компания обязана продать Chrome, поскольку он играет ключевую роль в доминировании Google на рынке поиска. Такое требование закреплено в новом судебном документе, который поддерживает решение федерального суда о нарушении антимонопольного законодательства.

По мнению властей, продажа Chrome позволит конкурентам интегрировать свои поисковые движки в популярный браузер, который для большинства пользователей является основным окном в интернет. Google больше не сможет контролировать доступ к поиску через Chrome, что должно создать более честные условия на рынке.

В дополнение к требованию о продаже Chrome Минюст подтвердил запрет на эксклюзивные соглашения Google с Apple, Mozilla и другими компаниями. Ранее Google платил миллиарды долларов за то, чтобы его поисковик был установлен по умолчанию на iPhone, iPad и в браузере Firefox. Теперь эта практика под запретом. С другой стороны, власти смягчили требования к инвестициям Google в сферу искусственного интеллекта. Изначально предполагалось, что компании придется продать доли в ИИ-стартапах, таких как Anthropic. Однако теперь Google просто обязан уведомлять государственные органы о своих вложениях в этот сектор.

Google не согласен с предложенными ограничениями и готов отстаивать свою позицию в суде. Компания уже представила свою версию реформ, предлагая не отказываться от эксклюзивных сделок, а сделать их менее жесткими. Например, Apple могла бы устанавливать разные поисковые системы на разных устройствах, а браузеры — менять поисковик по умолчанию раз в год. Однако окончательное решение за судьёй Амитом Мехтой, который уже признал Google монополистом. Заседание суда, на котором будут рассмотрены все предложения, пройдёт в апреле.