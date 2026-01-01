Космический симулятор Verse Project получил новогоднее обновление и демоверсию

Инди-студия Synthes Games выпустила свежий патч для своего многопользовательского проекта Verse Project. Разработчики представили обновление тестового клиента 31 декабря и поделились подробностями о развитии игры в наступившем 2026 году. Авторы позиционируют свой продукт как инновационный симулятор с точной симуляцией Солнечной системы в масштабе один к одному и единым миром без экранов загрузки.

В праздничную сборку вошла ранняя версия стартового обучения, которая в будущем перерастет в полноценную систему миссий и заданий. В меню настроек появились новые параметры, включая опцию переключения размытия в движении и инвертирование элементов управления. Также команда провела работу над визуальной частью, улучшив окружение главного зала космической станции. Важной частью апдейта стали исправления критических ошибок и повышение общей стабильности клиента, а также внедрение частичной локализации на несколько языков.

Представители студии раскрыли планы на ближайшие обновления. В разработке находится новая подсистема процедурной генерации, которая позволит размещать растительность, камни и элементы рельефа на поверхности планет в реальном времени. Ожидается расширение доступных для посещения зон на станции и пополнение парка техники. Авторы готовят к выпуску корабль класса шаттл и ведут работу над первым судном с поддержкой мульти-экипажа, предназначенным для совместного управления и разделения ролей между игроками.

Сейчас все желающие могут опробовать техническое демо бесплатно через функцию Steam Playtest. Текущая версия позволяет оценить физику полета и базовые механики взаимодействия с миром, хотя разработчики предупреждают, что игра находится на ранней стадии и может значительно измениться. Точная дата полноценного релиза Verse Project пока не объявлена.