Google считает, что функция "обзор от ИИ" работает правильно

Google анонсировал свою функцию обзора искусственного интеллекта на мероприятии I/O несколько недель назад. С момента появления нововведения оно вызвало критику из-за неточностей в некоторых результатах поиска. Многие пользователи выразили свое разочарование в социальных сетях, превращая некоторые поисковые ответы в предмет насмешек. Несмотря на тщательное внутреннее тестирование перед выпуском, компания не ожидала такой негативной реакции. Услышав о ажиотаже вокруг обновления, компания наконец выступила в свою защиту.

Google решил вмешаться и изложить свою точку зрения после того, как пользователи поделились странными результатами поиска и выразили сомнения в точности усовершенствований на основе искусственного интеллекта. Лиз Рид, руководитель отдела поиска Google, объяснила ошибки, их причины и меры по их исправлению в своём блоге.

Они не просто генерируют выходные данные на основе обучающих данных. Несмотря на то, что AI-обзоры основаны на настраиваемой языковой модели, эта модель интегрирована с нашими основными системами веб-рейтинга и предназначена для выполнения традиционных «поисковых» задач, таких как выявление релевантных высококачественных результатов из нашего индекса. Вот почему обзоры ИИ не просто предоставляют текстовый вывод, но и включают соответствующие ссылки, чтобы люди могли исследовать дальше.

Компания отрицала галлюцинации в «Обзоре ИИ» и утверждала, что он работает не так, как другие модели LLM, поскольку опирается на наиболее релевантные результаты веб-поиска. Это создавало ситуации, когда функция могла предоставлять неверную информацию из-за непонимания запросов или недостатка информации в источниках.

Продолжая защищать имидж своего продукта после непопулярного результата поиска «клей на пиццу», Google обвинил некоторых пользователей в нелогичных поисковых запросах, которые вызвали споры, а также в фальсификации некоторых обзоров. Компания признала наличие информационных пробелов в результатах поиска, которые не всегда правильно интерпретируют сатиру. Она также заявила о своих усилиях по решению проблемы на макроуровне, а не по каждому отдельному запросу.

Google поделился изменениями, внесёнными для улучшения опыта поиска с помощью ИИ, включая фильтрацию сатиры и нелогичных поисков, ограничение пользовательского контента в ответах и полное ограничение обзоров ИИ для новостей и здоровья. Несмотря на подчёркивание тщательного тестирования и высоких стандартов, компания продолжает стремиться к обеспечению точности обзора ИИ.