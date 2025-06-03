Honor готовит революцию камер: Magic8 Pro получит четыре модуля, включая два телеобъектива

Китайский бренд Honor, похоже, решил не отставать от конкурентов и готовит настоящего монстра мобильной фотографии. Согласно свежим утечкам, будущий флагман Magic8 Pro получит четыре задние камеры, причем две из них будут телеобъективами.

Если слухи подтвердятся, это станет первым подобным решением в линейке Honor. Ранее такая конфигурация появлялась у Samsung, Xiaomi и Oppo, но для китайского бренда это будет дебют. Пока неизвестно, какие именно сенсоры будут использоваться, но предыдущие утечки указывали на:

50 МП основную камеру

50 МП сверхширокоугольный модуль

200 МП перископический телеобъектив

Четвертый датчик остается загадкой, но логично предположить, что это будет дополнительный телефото-модуль — возможно, для портретной съемки или гибридного зума.

Ожидается, что серия Magic8 выйдет в конце 2024 года — если ориентироваться на прошлогодний релиз Magic7 в ноябре. Пока Honor держит детали в секрете, но очевидно, что компания готовит серьезный ответ конкурентам. Осталось дождаться официальных подробностей!