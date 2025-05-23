Honor готовит три новых флагмана: Magic8, Pro и Mini

Свежие слухи из Китая раскрывают планы Honor по выпуску новой флагманской серии Magic8. В линейку войдут три модели: базовый Magic8, Pro-версия и компактный Magic8 Mini. Каждая получит уникальные характеристики и размеры экранов.

Самая маленькая модель Mini будет оснащена 6,3-дюймовым дисплеем и новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 9500. Стандартный Magic8 получит 6,58-дюймовый экран и топовый Snapdragon 8 Elite 2 — этот же процессор будет и в Pro-версии с 6,7-дюймовой панелью.

Интересно, что экраны новых флагманов станут немного компактнее, чем у предшественников: Magic8 уменьшится с 6.78", а Pro-версия — с 6.8". Согласно утечкам, Pro-модель может получить впечатляющую тройную камеру: 50 МП (основная), 50 МП (ширик) и 200 МП (телефото).

Если прошлогодний анонс Magic7 состоялся в конце октября, то в этом году выход Magic8 может сместиться на начало октября из-за презентации Snapdragon 8 Elite 2 в конце сентября. Пока неясно, появится ли в линейке более доступная версия Lite, но ясно одно — Honor готовит серьезное обновление своего флагманского семейства.