Игровые смартфоны, камерафоны и 3D-планшет: ZTE представила новые устройства на MWC

Компания ZTE привезла на MWC сразу несколько свежих устройств, которые охватывают разные сегменты мобильного рынка. Среди них – два игровых смартфона Nubia Neo 3 и Nubia Neo 3 GT, флагманские камерафоны Nubia Focus 2 и Focus 2 Ultra, обновленная «раскладушка» Nubia Flip 2 с гибким экраном, а также планшет Red Magic Pad 3D Explorer Edition с уникальным 3D-дисплеем.

Обе модели из серии Nubia Neo ориентированы на геймеров: они получили экраны с частотой 120 Гц, боковые триггеры для удобного управления в играх и мощные аккумуляторы на 6000 мА·ч. Базовая версия Neo 3 оснащена процессором Unisoc T8300, 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2392 × 1080 пикселей и яркостью 1000 нит, а также 8 ГБ оперативной памяти. Более продвинутый Neo 3 GT получил процессор Unisoc T9100, OLED-дисплей с аналогичным разрешением, но повышенной яркостью 1300 нит, и увеличенный объем оперативной памяти – 12 ГБ. Отличается и зарядка: у старшей модели она мощнее (80 Вт против 33 Вт) и поддерживает сквозную зарядку. В Европе устройства появятся в марте по цене €249 и €299 соответственно.

ZTE также представила два смартфона с акцентом на фотовозможности. Nubia Focus 2 выделяется 108-Мп основной камерой, 6,7-дюймовым дисплеем и встроенными ИИ-функциями для улучшения качества снимков, включая AI Sport Snapshot, который помогает делать чёткие фотографии движущихся объектов. Nubia Focus 2 Ultra получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Unisoc T760, батарею на 5000 мА·ч с зарядкой 33 Вт и основную камеру с тремя сенсорами (50, 8 и 2 Мп), а также 32-Мп фронтальную. Интересной особенностью стал вращающийся безель вокруг камеры, который позволяет менять степень зума. В зависимости от конфигурации памяти цена устройства начинается от €299, а максимальный объем хранилища достигает 512 ГБ.

Складной смартфон Nubia Flip 2, представленный ранее в Китае, теперь выйдет и на международный рынок. Устройство оснащено гибким 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2790 × 1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Вспомогательный внешний экран имеет диагональ 1,43 дюйма и разрешение 682 × 422 пикселя. В основе Flip 2 лежит процессор MediaTek Dimensity 7300X, а за автономность отвечает батарея на 4300 мА·ч с поддержкой зарядки 33 Вт. Цена смартфона в версии 6/128 ГБ составит €699.

Помимо смартфонов, ZTE привезла на выставку игровой планшет Red Magic Pad 3D Explorer Edition, главной фишкой которого стал 12,1-дюймовый 3D-дисплей, который можно использовать без специальных очков. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 2, а за автономность – аккумулятор на 10 000 мА·ч. В планшете реализованы ИИ-алгоритмы, способные конвертировать 2D-изображения в 3D в режиме реального времени, что работает как с фото, так и с видео.

ZTE продолжает развивать линейку своих устройств, предлагая решения сразу для нескольких ниш – от игровых смартфонов до мощных камерафонов и гибких гаджетов. Насколько успешной окажется эта стратегия, покажут продажи.