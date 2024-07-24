Intel выпустила крупную нейросеть для генерации текста и изображений AI Playground

Intel выпустила своё новое приложение AI Playground для систем на базе Intel Arc, позволяющее пользователям тестировать разные функции ИИ для выполнения различных задач. Приложение, представленное на выставке Computex, теперь доступно для скачивания на официальном сайте Intel. AI Playground — это приложение для Windows, находящееся в стадии бета-тестирования и является проектом с открытым исходным кодом.

AI Playground полностью бесплатен и использует возможности ИИ, встроенные в графику Intel Arc. Оно работает на ПК с процессорами Intel Meteor Lake Core Ultra-H или дискретными графическими процессорами Intel Arc с объёмом памяти от 8 ГБ. Приложение использует фреймворк OpenVINO для оптимизации и развёртывания ИИ-функций. Вот что предлагает AI Playground:

Генерация изображений

Улучшение изображений

Манипуляция с изображениями

Чатбот

Программа совместима с графическими процессорами Arc от 8 ГБ памяти и выше, что делает её подходящей для моделей Arc 580, A750 и A770. Intel также объявила о совместимости с процессорами Intel Core Ultra-H, но эта опция всё ещё дорабатывается. Приложение AI Playground простое в использовании и не требует специальных знаний в области ИИ. Оно предлагает готовые модели для различных задач, а также позволяет загружать собственные модели для продвинутых пользователей, желающих настроить утилиты под свои нужды.

Приложение работает локально и обеспечивает полную конфиденциальность. Все данные и команды остаются на вашем компьютере. Оно может выполнять множество задач, включая улучшение и создание изображений, а также предоставление ответов через чатбот. Пользователи могут создавать изображения ИИ с помощью подсказок и настраивать их качество для получения отличных результатов. Функция чатбота конкурирует с ChatRTX от NVIDIA и Chatbot от AMD. Чатбот может помочь вам с поиском файлов на ПК, написанием кода, управлением расписанием и другими задачами.

Ещё одна утилита AI Playground сосредоточена на улучшении изображений через масштабирование, стилизацию и перекрашивание. Чатбот с обширной базой знаний также может ускорить выполнение различных задач. Пользователи могут присоединиться к сообществу AI Playground на Discord для обмена опытом и улучшения рабочих процессов.