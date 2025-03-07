iPhone 16e разобрали: что скрывает новый смартфон Apple?

Apple выпустила iPhone 16e — модель, которая ушла от бюджетного сегмента в сторону более сдержанной версии флагмана. Однако главная интрига заключалась в модеме C1 — первом фирменном решении Apple в этом направлении. Теперь специалисты iFixit разобрали новинку, чтобы выяснить, насколько хорош новый модем и что еще интересного скрывается под корпусом.

Как выяснилось, iPhone 16e получил батарею с емкостью 15,55 Вт·ч — больше, чем у стандартного iPhone 16. Apple смогла разместить более мощный аккумулятор за счет отказа от второй камеры. В итоге устройство демонстрирует лучшее время автономной работы среди всех iPhone с 6,1-дюймовым экраном. К тому же смартфон оснащен той же системой быстросъемного клея для аккумулятора, что и старшие модели линейки, что облегчает его замену.

Еще одно важное открытие — модем Apple C1, расположенный под платой RF. По структуре он напоминает Qualcomm X71M, включает 4-нм модем, DRAM и 7-нм трансиверы. Судя по первым тестам, C1 оказался лучше, чем предполагалось, что может стать важным шагом для Apple в отказе от модемов Qualcomm.

Но не обошлось без недостатков. По итогам разборки iFixit отметил, что ремонт iPhone 16e может быть сложным: внутренние компоненты расположены так, что их замена требует полного разбора устройства. Однако Apple сделала шаг навстречу пользователям, упростив замену некоторых деталей за счет отмены жесткого программного сопряжения компонентов с iOS.

В целом iPhone 16e получился интересным устройством: удачные нововведения сочетаются с неочевидными дизайнерскими решениями. Насколько успешным окажется первый модем Apple — покажет время, но пока C1 выглядит многообещающе.