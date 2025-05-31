iPhone 17 увеличится: Apple готовит изменения в размерах экранов

Базовые модели получат дисплей 6,3 дюйма, а линейка Pro сохранит свои позиции. Главные новинки коснутся iPhone 17 Slim и Pro Max. Согласно свежим данным от Росса Янга, эксперта по дисплеям с отличной репутацией, iPhone 17 получит увеличенный экран 6,3 дюйма. Это означает, что текущий iPhone 16 станет последним с 6,1-дюймовой диагональю.

Интересно, что базовый iPhone 17 и Pro-версия впервые с iPhone 15 будут иметь одинаковый размер экрана. Однако Pro-модель сохранит свои преимущества: технологию ProMotion и повышенную яркость.

Что ждем от других моделей линейки?

iPhone 17 Slim (замена Plus) получит 6,6-дюймовый экран — чуть меньше, чем у текущего Plus (6,7 дюйма)

(замена Plus) получит 6,6-дюймовый экран — чуть меньше, чем у текущего Plus (6,7 дюйма) iPhone 17 Pro Max останется самым большим с 6,9-дюймовым дисплеем

Эти изменения показывают, что Apple продолжает экспериментировать с размерами, пытаясь найти идеальный баланс для разных категорий пользователей. Пока это только слухи, но источник заслуживает доверия — осталось дождаться официального анонса.