Maxsun выпустил первую материнскую плату в аниме-стилистике

Если вы заинтересованы в видеокарте серии Maxsun iCraft или планируете её приобрести, то также стоит обратить внимание на новейшую материнскую плату компании из серии iCraft Cross, которая также имеет аниме-тематику. В избранном аниме, используемом Maxsun, фигурирует их талисман, Айдзия, который присутствует в нескольких продуктах.

Итак, рассмотрим технические характеристики: Maxsun MS-iCraft B760M Cross – это материнская плата формата mATX с белой печатной платой и привлекательной эстетикой, где преобладают розовые и синие оттенки, сочетающиеся с яркой белой темой. Она оснащена разъемом Intel LGA 1700 и чипсетом B760. Плата использует 14-фазную систему питания (Dr.MOS 50 A) с подачей питания на процессор через 8+4-контактный разъем. Есть четыре слота DDR5 DIMM с возможностью расширения до 192 ГБ и скоростью до 7600 МТ/с (OC+).

Слоты расширения включают PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 и PCIe 4.0 x1. Также предусмотрены три слота M.2 с радиаторами. Печатная плата окрашена в белый цвет как спереди, так и сзади, а на обратной стороне есть гравировка талисмана аниме. Радиаторы и крышки на передней панели оснащены RGB-подсветкой, а над крышкой ввода-вывода есть спиральный логотип, подчеркивающий аниме-тематику.

Другие порты включают два USB 3.2 Type-A (5 Гбит/с), один USB 3.2 Type-C (10 Гбит/с), порт 2,5 GbE LAN, четыре USB 2.0, кнопку Clear CMOS, выходы DP/HDMI и поддержку WIFI+BT.

Цена от Maxsun пока не объявлена, но ожидается, что она будет доступна в ограниченных количествах с большим портретом талисмана в упаковке. Материнская плата будет доступна для покупки в официальном магазине Maxsun на JD.com с 20 мая.