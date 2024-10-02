Microsoft отменяет необязательное обновление от 26 сентября для Windows 11

Необязательное обновление Windows 11 KB5043145, выпущенное 26 сентября, вызвало неожиданные проблемы с системой, из-за чего Microsoft пришлось его отозвать.

После выхода этого обновления у пользователей начались сложности с загрузкой, а также появились сбои в работе периферийных устройств и основных функций Windows 11. В итоге Microsoft решила отозвать обновление, чтобы пользователи могли вернуться к нормальной работе своих устройств.

Многие владельцы ПК столкнулись с постоянными циклами перезагрузки, из-за чего им было сложно или даже невозможно пользоваться своими компьютерами. Некоторые отмечали, что их периферийные устройства, такие как клавиатура и мышь, переставали работать. В результате компания Microsoft приостановила распространение обновления KB5043145, чтобы остановить распространение проблем.

Однако само обновление все еще доступно в каталоге Microsoft Windows 11, но его не рекомендуется устанавливать, так как оно может привести к тому, что система войдет в режим восстановления после нескольких неудачных попыток загрузки. Проблемы, связанные с этим обновлением, чаще всего встречались у владельцев ноутбуков Asus TUF A15 (2022) и ROG Strix G17 (2024), но это не значит, что другие устройства были застрахованы от подобных сбоев.

Среди основных последствий установки обновления пользователи сталкивались с "синим экраном смерти" (BSOD) и "зеленым экраном смерти" (GSOD), которые приводили к необходимости восстановить систему. Откат к предыдущему обновлению полностью устранял проблему. Microsoft пока не предоставила официального комментария о причинах неполадок, но они работают над решением.

В поддержке Windows появилось уведомление, в котором сказано, что проблема изучается, и будет выпущено обновление с дополнительной информацией. Некоторые пользователи также сообщали, что их системы запускали режим восстановления BitLocker, а иногда исчезала опция WiFi с панели задач или меню возвращалось к старому стилю Windows 10. Пользователям, столкнувшимся с этими проблемами, рекомендуется удалить обновление KB5043145 через командную строку или режим восстановления.