Монитор с интеллектом: MSI учит экраны думать и экономить ресурс

На выставке COMPUTEX 2025 MSI представила не просто новые игровые мониторы — а умные дисплеи, которые сами следят за вами, бережно относятся к своей матрице и подстраиваются под игру, не требуя копаться в настройках. Главной звездой стала линейка QD-OLED-мониторов с AI-наворотами, включая модели MPG 271QR QD-OLED X50 и MAG 272QP QD-OLED X50.

Умный монитор, который знает, что вы ушли

Главное нововведение — система AI Care Sensor. Это не просто «камера» или «датчик», а связка нейропроцессора (NPU) и CMOS-сенсора, которая отслеживает ваше присутствие каждые 0,2 секунды. Ушли от компьютера — монитор мгновенно гаснет, чтобы не выгорал. Вернулись — всё включается обратно.

Эта система встроена в интерфейс AI Navigator с удобным AI Menu: вы можете быстро включать или отключать функции ИИ, оптимизировать настройки и защиту матрицы OLED буквально в пару кликов.

Особенно круто — встроенная функция OLED Care, которая динамически меняет поведение экрана: снижает яркость в статичных зонах, защищает от выгорания и при этом сохраняет сочную картинку. И всё это — автоматически, без вашей помощи.

MPG 271QR QD-OLED X50 — 500 Гц и ноль компромиссов

Перед нами первый в мире 27-дюймовый QD-OLED монитор с частотой обновления 500 Гц. Это уже третий поколение матриц Samsung Display, и оно показывает отличные результаты:

Разрешение WQHD (2560×1440) — в два раза больше пикселей, чем Full HD

Время отклика — 0,03 мс (GTG)

Контрастность — глубокий чёрный, высокая яркость, насыщенные цвета

Сертификаты — VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500

Всё это делает картинку невероятно чёткой и плавной — идеально для динамичных игр. А встроенный AI Care Sensor следит за вами, бережёт экран и повышает энергоэффективность. Этот монитор создан не просто для гейминга, а для гейминга с умом и запасом на годы вперёд.

MAG 272QP QD-OLED X50 — второй игрок в команде

В паре с флагманом выходит MAG 272QP QD-OLED X50 — чуть менее навороченный, но тоже с 27-дюймовой QD-OLED панелью, разрешением WQHD и частотой 500 Гц. Всё на уровне:

Время отклика 0,03 мс

Цветовой охват — 99% DCI-P3

Контрастность — до 1 000 000:1

HDR и VESA ClearMR — всё как у старшего брата

Фокус здесь — на минимальных задержках, стабильной работе в самых быстрых играх и высокоточной цветопередаче. Он точно понравится профессиональным киберспортсменам и стримерам, которым важно всё: от яркости до миллисекунд.

MSI показала, что монитор сегодня — это не просто "экран", а умный партнёр в игре. Он думает, следит, оптимизирует, экономит и делает всё, чтобы вы просто играли. Остальное — на нём.