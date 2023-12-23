MSI выпустила первый в мире 18-дюймовый ноутбук с Mini LED-матрицей

На предстоящей выставке CES 2024 компания MSI представит свой новый игровой ноутбук Titan 18 HX, который будет оборудован первым в мире дисплеем MiniLED разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Использование стандарта Mini-LED для ноутбучных дисплеев, особенно в игровых устройствах, становится все более распространенным, и MSI, кажется, устанавливает стандарт для других производителей. Одним из ключевых преимуществ Mini-LED является возможность достижения 100% покрытия sRGB, что обеспечивает улучшенный контраст, более широкую цветовую гамму и больше вариаций цветов, что приводит к высококачественному отображению.

Новый ноутбук MSI Titan 18 HX предлагает 18-дюймовый дисплей Mini-LED с разрешением 3840 x 2400, что делает его уникальным в сегменте игровых ноутбуков. Дисплей обладает 120-герцовой частотой обновления и временем отклика 3 мс, обеспечивая качественное и плавное изображение. Яркость дисплея превышает 1000 нит, а он также сертифицирован VESA DisplayHDR 1000. Используя технологию Mini-LED, ноутбук Titan 18 HX достигает 100% охвата цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая визуальное удовольствие. MSI обещает строгий контроль качества каждой панели Mini-LED перед сборкой, чтобы предотвратить возможные проблемы с дисплеем, которые возникли у предыдущих моделей.

Хотя характеристики Titan 18 HX официально не раскрыты, розничные торговцы в США предлагают информацию о выдающихся характеристиках, таких как процессор Intel Core i9-14900HX с 24 ядрами и 32 потоками, а также видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. Эти выдающиеся характеристики делают ноутбук Titan 18 HX весьма привлекательным для геймеров и профессионалов. MSI планирует представить новинку на выставке CES 2024, где она, вероятно, займет доминирующее положение в сегменте игровых ноутбуков. Ожидается, что стоимость устройства превысит 5000 долларов США.