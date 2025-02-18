Nothing Phone (3a) бросает вызов всем флагманам

Компания Nothing официально объявила дату презентации серии Phone (3a). Ожидание продлится недолго — новые устройства покажут уже 4 марта. Вместе с датой запуска бренд поделился деталями о характеристиках смартфонов и даже намекнул на необычный дизайн камер, который особенно выделяется в модели Phone (3a) Pro. В тизерном видео Nothing открыто сравнила своё устройство с будущим iPhone 16 Pro Max, явно давая понять, что собирается потеснить флагманов.

По уже известным данным, обе модели получат Snapdragon 7s Gen 3, 6,72-дюймовые AMOLED-дисплеи с 120 Гц, защиту IP64 и 5000 мА·ч аккумуляторы. Однако главный козырь Nothing Phone (3a) Pro — это его камеры. Смартфон предложит 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом, а также 8-мегапиксельный ультраширокий модуль. Фронтальная камера тоже впечатляет — 50 МП. Базовая версия Phone (3a) получит более скромный телеобъектив с 2-кратным зумом.

Nothing обещает, что TrueLens Engine 3.0 с поддержкой ИИ обеспечит «профессиональное, реалистичное» качество снимков. Все камеры в обеих моделях поддерживают Ultra HDR, а основная и фронтальная камеры способны снимать 4K-видео с улучшенной стабилизацией и ночным режимом.

Новая серия смартфонов обещает стать не просто очередной обновлённой линейкой, а серьёзной попыткой Nothing заявить о себе на рынке камерофонов. Совсем скоро узнаем, насколько оправданы эти амбиции.