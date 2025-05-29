Nvidia и AMD играют в "кошки-мышки" с США за китайский рынок ИИ

AMD повторяет ход Nvidia, разрабатывая специальный чип ИИ для Китая — Radeon AI PRO R9700. Как и Nvidia B20, он соответствует жестким экспортным ограничениям США, но сохраняет базовую функциональность для задач ИИ. Обе новинки появятся в продаже к середине 2025 года, сообщает DigiTimes.

Дорогостоящая игра в ограничения

Nvidia потеряла $5.5 млрд из-за запрета на поставки H20 в Китай

AMD недосчиталась $800 млн — её MI308 оказался "слишком мощным"

Однако компании не могут просто уйти с рынка — Китай остается крупнейшим потребителем ИИ-чипов

Спрос есть, несмотря на урезанные возможности

Продажи "облегченного" H20 от Nvidia в Китае растут на 50% ежеквартально. Хотя B20 и R9700 будут еще слабее, клиенты готовы их покупать — существующие ИИ-модели уже оптимизированы под эти платформы.

Но, как признает CEO Nvidia Дженсен Хуан: "Китайские компании очень талантливы. Если у них не будет доступа к нашим чипам, они создадут свои". Экспортные ограничения США неожиданно дали местным производителям мощный стимул для развития собственных решений.

Пока западные гиганты вынуждены балансировать между правилами Вашингтона и интересами бизнеса, Китай активно инвестирует в собственные ИИ-чипы. Гонка технологий только набирает обороты.