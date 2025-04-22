Nvidia скрывала слабую видеокарту: тесты RTX 5060 Ti 8GB разочаровали

Nvidia явно не хотела, чтобы мир узнал правду о GeForce RTX 5060 Ti 8GB. Компания отказалась отправлять карты обозревателям, вынудив YouTube-канал Hardware Unboxed купить её за свои деньги. Результаты тестов оказались неутешительными: 8 ГБ видеопамяти GDDR7 катастрофически мало для современных игр.

Главные проблемы RTX 5060 Ti 8GB:

В Horizon Forbidden West (4K + DLSS) минимальный FPS упал до 16 кадров против 68 у 16 ГБ версии

Indiana Jones and the Great Circle вообще отказалась запускаться на максимальных настройках

В среднем разница производительности между версиями составляет 12-350%

Наблюдаются артефакты текстур из-за нехватки памяти

Хотя технически это та же карта (процессор GB206-300 с 4608 ядрами CUDA), урезанная память превращает её в аутсайдера. Единственное применение — киберспорт, где требования к графике минимальны.

Эксперты Hardware Unboxed также предупреждают: из-за ограничения PCIe 5.0 x8 производительность ещё упадёт в системах с PCIe 4.0/3.0. Вывод прост — 8 ГБ в 2025 году уже недостаточно, и Nvidia это прекрасно знала.