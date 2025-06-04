Oppo Reno14 Pro выходит на глобальный рынок: что известно о международной версии?

Глобальная версия Oppo Reno14 Pro появилась в базе Geekbench под номером модели CPH2739, что подтверждает его международный статус. Хорошая новость — в отличие от некоторых других китайских брендов, Oppo не стала "урезать" характеристики для мирового рынка.

Что показал Geekbench:

Тот же мощный процессор MediaTek Dimensity 8450 , что и в китайской версии

, что и в китайской версии 12 ГБ оперативной памяти (хотелось бы больше вариантов)

(хотелось бы больше вариантов) Предустановленная Android 15 (хотя Android 16 выйдет уже в этом месяце)

Если глобальная версия сохранит все особенности китайского аналога, покупателей ждет:

6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит

с частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит Впечатляющая тройная камера (три модуля по 50 МП с оптической стабилизацией)

(три модуля по 50 МП с оптической стабилизацией) Аккумулятор 6200 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт

Ожидается, что международные версии Reno14 и Reno14 Pro поступят в продажу в июле. Главный вопрос — как быстро Oppo обновит их до Android 16 после релиза. Судя по всему, компания готовит достойного конкурента в премиум-сегменте.