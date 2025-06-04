Oppo Reno14 Pro выходит на глобальный рынок: что известно о международной версии?

Глобальная версия Oppo Reno14 Pro появилась в базе Geekbench под номером модели CPH2739, что подтверждает его международный статус. Хорошая новость — в отличие от некоторых других китайских брендов, Oppo не стала "урезать" характеристики для мирового рынка.
Что показал Geekbench:
- Тот же мощный процессор MediaTek Dimensity 8450, что и в китайской версии
- 12 ГБ оперативной памяти (хотелось бы больше вариантов)
- Предустановленная Android 15 (хотя Android 16 выйдет уже в этом месяце)
Если глобальная версия сохранит все особенности китайского аналога, покупателей ждет:
- 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит
- Впечатляющая тройная камера (три модуля по 50 МП с оптической стабилизацией)
- Аккумулятор 6200 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт
Ожидается, что международные версии Reno14 и Reno14 Pro поступят в продажу в июле. Главный вопрос — как быстро Oppo обновит их до Android 16 после релиза. Судя по всему, компания готовит достойного конкурента в премиум-сегменте.