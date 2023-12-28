Подтверждена дата выпуска Asus ROG Phone 8

На рынке предоставлено множество выдающихся игровых телефонов, и бренд Asus постоянно радует пользователей действительно качественными продуктами. Официальный выпуск Asus ROG Phone 8 запланирован на следующий год, предвестие обновленного дизайна и функциональных возможностей этого устройства уже поделилась компания. Речь идет о впечатляющем смартфоне.

Asus ROG Phone 8 представляет собой переосмысление традиционного агрессивного дизайна, характерного для предыдущих моделей Asus. Теперь компания стремится внести современные изменения в концепцию игрового смартфона, предлагая безрамочный дисплей с отверстием для камеры в центре. Кроме того, подтверждено, что устройство обладает степенью защиты от пыли и воды IP68, что делает его идеальным для использования в условиях игровых сценариев.

Asus также заверила, что ROG Phone 8 соответствует стандарту IP68 по защите от пыли и влаги. Это является весьма привлекательным аспектом, особенно в свете изменений в дизайне. Предыдущие модели Asus имели вентиляционные отверстия, которые компрометировали уровень защиты, но в новом поколении игровых смартфонов компания стремится к современному дизайну.

Пыле- и водонепроницаемость IP68 — отличная характеристика, а современный дизайн не оставляет места насмешкам. Однако стоит помнить, что передние стереодинамики, ставшие визитной карточкой Asus ROG, были утрачены. Вы не теряете функциональность стереодинамиков; она просто будет представлена в более традиционном форм-факторе: один динамик расположен у верхнего края экрана, а другой — там, где находится порт USB.

Остальные характеристики Asus ROG Phone 8 включают в себя чипсет Snapdragon 8 Gen 3, мощную батарею, улучшенную систему камер и стильную RGB-подсветку, выполненную с тонким вкусом. Если вы искали что-то выдающееся, этот телефон обещает успешно справиться с вашими ожиданиями. Мы будем вас информировать о новостях по этому устройству.