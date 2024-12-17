Поиск в ChatGPT развернут для всех — OpenAI бросает вызов поисковикам

Теперь искать информацию через ChatGPT стало проще, чем когда-либо. OpenAI официально открыла интернет-поиск для всех, сделав эту функцию бесплатной и доступной в веб-версии и мобильных приложениях чат-бота. Ранее такой поиск был привилегией платных подписчиков, но теперь любой пользователь, просто войдя в аккаунт, сможет задавать вопросы и получать не только ответы, но и ссылки на авторитетные источники.

Система работает просто: вы вводите запрос, а ChatGPT сам решает, нужен ли ему поиск в интернете. Если требуется больше данных, вы можете нажать кнопку «Поиск» или уточнить условия. Это избавляет от необходимости вручную фильтровать результаты и искать нужное на множестве сайтов, что делает ChatGPT реальной альтернативой традиционным поисковым системам.

Более того, ChatGPT Search можно назначить поисковиком по умолчанию в браузере, что явно бросает вызов Google, многолетнему лидеру на рынке поиска. Для пользователей это ещё и удобство: чат-бот не только выдаёт информацию в структурированном виде, но и может дать устный ответ на запросы вроде «куда сходить в Цюрихе перед Рождеством».

Этот шаг — часть амбициозного 12-дневного марафона анонсов от OpenAI. До этого компания представила подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц и инструмент Sora для создания видео с помощью ИИ. В ближайшие дни стоит ожидать новые интересные разработки, ведь впереди ещё несколько анонсов.