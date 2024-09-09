Придуман самый стильный способ использования устаревших видеокарт

Самым необычным модным аксессуаром можно назвать сумочку, сделанную из старого графического процессора, которая стоит больше 1000 долларов. Но это еще не вся странность.

Такие продукты появляются нечасто, но рынок графических процессоров уже давно проявляет креативность, особенно в мире DIY-проектов. На этот раз компания под названием GPU Purses решила пойти по довольно странному пути — они взяли старые графические процессоры и превратили их в кошельки. И хотя из последней модели NVIDIA GeForce RTX 4090 такое не сделать, они использовали старенькую GeForce GT 730, что делает аксессуар, мягко говоря, не самым привлекательным. А цена заставляет задуматься, что продавец, возможно, переживает кризис.

Корпус кошелька прозрачный, чтобы можно было видеть внутренности, а на внешней стороне красуется вентилятор, который, вероятно, просто для украшения. Кошелек снабжен цепочкой, чтобы его можно было носить, что, пожалуй, единственное, что напоминает нам о его принадлежности к категории модных аксессуаров. Внутри места почти нет — разве что для телефона, по словам продавца. Но это еще не самое удивительное.

Эта «сумочка» с графическим процессором GT 730 продается за 1024 доллара, что примерно в 50 раз больше, чем стоит сам GPU. Кажется, что продавец сосредоточен только на прибыли и не задумывается о том, купит ли кто-то такой аксессуар. Мы бы не рекомендовали тратить деньги на это изделие, которое, по сути, бесполезно и не слишком впечатляет. Если бы в него добавили немного больше креативности, возможно, результат был бы интереснее.

Эта сумочка напоминает недавний концепт телефона Honor V Purse от Huawei, но с той разницей, что в данном случае никакой практической пользы не ожидается. Также на сайте GPU Purses есть кошелек на основе NVIDIA H100 за 65 536 долларов. И тут уже возникает вопрос: это шутка, мошенничество или попытка создать что-то настолько уникальное, что мир просто не готов это принять?