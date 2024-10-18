Программа ChatGPT проходит тестирование и может стать доступна в ближайшее время

OpenAI начала тестировать приложение ChatGPT для Windows, но пока его могут использовать только пользователи с платной подпиской. Предварительная версия программы уже доступна для скачивания в Microsoft Store.

Приложение работает аналогично версии для macOS, позволяя пользователям задавать вопросы ИИ в отдельном окне, которое можно держать открытым наряду с другими программами. Быстрый доступ осуществляется с помощью комбинации клавиш Alt + Space. В ChatGPT можно загружать фотографии и другие файлы, а также пользоваться моделью OpenAI o1, которая «рассуждает». Однако некоторые функции, например, расширенный голосовой режим, пока недоступны.

Версия ChatGPT для macOS была выпущена в июне, но вскоре в ней нашли уязвимость — переписка сохранялась в виде открытого текста. OpenAI устранила этот баг, и теперь все данные шифруются локально. На данный момент приложение для Windows доступно только подписчикам тарифов ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu, но OpenAI обещает открыть доступ для всех до конца года.