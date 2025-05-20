Realme GT 7 Dream Edition: смартфон в стиле Aston Martin F1

Realme готовит сюрприз для фанатов технологий и автоспорта. В день глобального релиза обычных GT 7 и GT 7T, 27 мая в Париже компания представит специальную Dream Edition, созданную совместно с командой Aston Martin F1.

Что известно наверняка:

Это будет ограниченный тираж в фирменной зеленой упаковке Aston Martin

Дизайн самого смартфона пока держится в секрете

Вероятно, технические характеристики останутся как у базового GT 7

Пока неясно, получит ли сам телефон гоночный дизайн или особые функции. Но учитывая партнерство с легендарной командой F1, можно ожидать премиального исполнения. Все детали станут известны уже на следующей неделе во время официальной презентации в Париже.

Для Realme это не первый опыт сотрудничества с автобрендами — ранее компания выпускала специальные версии смартфонов вместе с Porsche Design. Но впервые партнером стала команда Формулы-1, что обещает сделать этот релиз особенно интересным для фанатов скорости и технологий.