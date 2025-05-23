Realme Neo7 Turbo: дизайн, цвета и характеристики перед запуском

Realme активно готовится к презентации Neo7 Turbo, которая состоится 29 мая в Китае. После вчерашнего анонса дизайна компания раскрыла подробности о цветовых решениях и конфигурациях памяти нового флагмана.

Покупателям будет доступно два варианта расцветки: классический черный и серый, дизайн которого уже показали ранее. Что касается памяти, базовая версия получит 12 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенного хранилища. Также будут предлагаться модели с 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и топовая конфигурация 16/512 ГБ.

Ранее Realme подтвердила, что Neo7 Turbo работает на процессоре Dimensity 9400e и оснащен 50-МП основной камерой. Среди других фишек — поддержка NFC и фирменной быстрой зарядки Dart. Скорее всего, в ближайшие дни компания продолжит делиться новыми деталями о смартфоне перед официальным анонсом.