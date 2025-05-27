Realme Neo7 Turbo: смартфон-монстр с экраном 6500 нит и батареей 7200 мАч

Realme готовит настоящего "зверя" — Neo7 Turbo, презентация которого состоится уже 29 мая в Китае. Производитель рассекретил ключевые особенности смартфона, и они впечатляют:

Главная фишка — экран BOE Q10 с рекордной яркостью 6500 нит, частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K. Для комфортного использования в темноте предусмотрена технология UHF PWM 4608 Гц.

Не отстает и защита: телефон получил сертификаты IP66, IP68 и IP69, что делает его практически неуязвимым для воды и пыли. Дополнительные плюшки — линейный мотор оси X для тактильного отклика и ИК-бластер для управления техникой.

Под капотом:

Процессор Dimensity 9400e

Огромный аккумулятор 7200 мАч с зарядкой 100 Вт

Основная камера 50 МП

Поддержка NFC

Покупателям предложат два цвета корпуса и четыре варианта памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. Судя по характеристикам, Neo7 Turbo может стать одним из самых интересных предложений в своем сегменте. Осталось дождаться цен и даты начала продаж.