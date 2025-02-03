Samsung Galaxy G Fold с тройным складыванием уже на подходе

Когда Huawei представила свой тройной складной смартфон Mate XT, это стало сюрпризом даже для гиганта индустрии — Samsung. Китайская компания сумела вырваться вперёд, несмотря на жёсткие торговые санкции, а корейский бренд, судя по слухам, теперь активно работает над своим ответом — смартфоном Galaxy G Fold, который может дебютировать уже в третьем квартале 2025 года.

В отличие от S-образной конструкции Mate XT, Samsung решила сделать ставку на более прочный и практичный дизайн: оба дисплея Galaxy G Fold будут складываться внутрь. Такой подход не только увеличит долговечность устройства, но и защитит экран от царапин и случайных повреждений. В разложенном виде новинка сможет похвастаться 9,96-дюймовым дисплеем — это на 30% больше, чем у Galaxy Z Fold 6.

Несмотря на внушительные размеры экрана, устройство обещает быть довольно компактным: в сложенном виде его высота составит 6,54 дюйма, что делает его удобным для повседневного использования. Пока неизвестно, какой процессор будет установлен внутри, но ходят слухи, что это может быть мощный Snapdragon 8 Elite, так как Samsung вряд ли захочет рисковать, ограничиваясь только своими чипами Exynos.

Конечно, с таким инновационным дизайном и характеристиками Galaxy G Fold вряд ли будет бюджетным устройством. Высокая цена может ограничить его массовую популярность, но в разложенном виде смартфон сможет заменить полноценный планшет, что привлечёт внимание к устройству среди любителей технологий. В любом случае, для Samsung настало время освежить линейку складных смартфонов и выйти за рамки привычных Galaxy Z Fold и Z Flip.