Samsung Galaxy Z Fold7 впервые попал в кадр: что видно на утекшем изображении?

Samsung готовит к июльскому релизу сразу три складных смартфона: Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и более доступный Z Flip7 FE. Массовое производство уже началось, поэтому неудивительно, что в сети всплыли первые реальные фото одного из устройств.

На опубликованном снимке предположительно запечатлена задняя панель Z Fold7 — пожалуй, самый скучный ракурс. Ни революционного безрамочного дисплея, ни рекордной толщины в 3,9 мм на фото не разглядеть. Видна лишь привычная вертикальная тройная камера. Интересно, что оригинальный пост в Weibo быстро удалили, что косвенно подтверждает подлинность утечки.

По слухам, Z Fold7 получит габариты 158,4 x 143,1 x 3,9 мм и топовый Snapdragon 8 Elite во всех регионах. А вот Z Flip7, вероятно, будет использовать этот чип только в США и Китае, тогда как в других странах получит Exynos 2500. Менее мощный Z Flip7 FE и вовсе может довольствоваться прошлогодним Exynos 2400.

Пока это лишь первый проблеск грядущей линейки — ждём более информативных утечек в ближайшие недели!