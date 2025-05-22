Samsung и Google готовят революцию: Project Moohan — первая гарнитура Android XR

Ещё в декабре прошлого года Samsung удивила мир анонсом своей первой гарнитуры Project Moohan, работающей на платформе Android XR. Затем в январе корейский гигант вновь показал устройство на Galaxy Unpacked, но так и не назвал конкретную дату релиза. Теперь Google на конференции I/O 2025 подтвердила: гарнитура поступит в продажу до конца этого года.

Главная фишка Project Moohan (который, возможно, выйдет под другим названием) — глубокая интеграция с ИИ Gemini. Как заявили в Google, это будет первое в мире устройство на Android XR с функцией "Gemini рядом с вами". Платформа разрабатывалась совместно с Samsung и оптимизирована для чипов Snapdragon при участии Qualcomm.

Хотя подробные характеристики держатся в секрете, известно, что гарнитура получит мощный процессор Snapdragon XR2+ Gen 2. С момента выхода SDK для разработчиков в прошлом году над приложениями для платформы уже работают сотни специалистов.

Остаётся загадкой, почему Samsung так неохотно раскрывает детали о своём инновационном продукте. Возможно, компания готовит сюрприз, который перевернёт рынок XR-устройств. Одно ясно точно: к концу года нас ждёт серьёзный игрок в сегменте виртуальной и дополненной реальности.