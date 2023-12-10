Смартфоны Xiaomi Redmi 12R и 13R официально выпущены

Недавно в официальном торговом центре Xiaomi был представлен новый смартфон Redmi 13R 5G, доступный по цене 999 юаней (~12700 рублей). В настоящее время он предлагается только в версии 4 ГБ + 128 ГБ. Согласно имеющейся информации, Xiaomi Redmi 13R доступен в цветах Star Rock Black, Fantasy Purple и Water Wave Green. Этот смартфон оборудован 6,74-дюймовым экраном с разрешением 1600х720 (частота обновления 90 Гц, яркость 450 нит).

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Dimensity 6100+ (6-нм процесс) с архитектурой 2A76 + 6A55, максимальная частота которого составляет 2,2 ГГц. Графический процессор представлен моделью Mali-G57 MC2. Смартфон также оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку до 18 Вт, и поставляется с зарядным устройством 5 В, 2 А. Кроме того, у него есть 50-мегапиксельная задняя AI-камера, 5-мегапиксельная фронтальная косметическая камера, а также установлен предустановленная ОС MIUI 14.

Также сегодня в продаже появился и Redmi 12R, но только в одной конфигурацию: 4 ГБ + 128 ГБ и ее цена аналогична второму смартфону. Этот аппарат выпускается в двух цветах: дымчато-зеленом и каменно-черном, толщиной 8,17 мм и весом 199 г. Его 6,79-дюймовый ЖК-экран имеет разрешение 2460 × 1080, пиковую яркость 550 нит, поддерживает полное затемнение постоянного тока, частоту обновления 90 Гц и сенсорный экран 240 Гц.

Redmi 12R работает на процессоре Snapdragon 4 второго поколения + LPDDR4X + UFS2.2 с максимальной частотой до 2,2 ГГц. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт (стандартное зарядное устройство на 10 Вт), а также поставляется с предустановленной ОС MIUI 14. В отношении камер, устройство оснащено 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, поддерживающей супер ночные сцены, HDR, 10-кратный цифровой зум, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой.