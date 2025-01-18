Теперь есть риск купить смартфон с ненастоящим Snapdragon 8 Elite

В октябре Qualcomm представила свой самый мощный мобильный процессор — Snapdragon 8 Elite. Он получил два высокопроизводительных ядра с частотой 4,32 ГГц и шесть эффективных на 3,53 ГГц. Но теперь компания выпустила его упрощённую версию. Новый чип, получивший индекс SM8750-3-AB, отличается только одним параметром: он лишён одного эффективного ядра.

Это решение, скорее всего, продиктовано желанием Qualcomm предложить производителям устройств более доступный вариант флагманского процессора. По производительности чип в одноядерных задачах идентичен оригиналу, но в многопоточных нагрузках его результаты чуть скромнее. Несмотря на это, новая версия сохраняет все остальные характеристики оригинального Snapdragon 8 Elite, включая те же тактовые частоты.

Такая стратегия не нова в индустрии. Например, Apple применила схожий подход в прошлом году, выпустив iPad mini с процессором A17 Pro, из которого убрали одно графическое ядро. Эти "урезанные" чипы позволяют снизить стоимость устройств, не прибегая к полной переработке архитектуры.

Snapdragon 8 Elite уже зарекомендовал себя как революционный продукт для Qualcomm, но его высокая стоимость остаётся сдерживающим фактором. Новый вариант, хоть и менее производительный, даёт производителям смартфонов возможность создавать более доступные устройства, сохраняя при этом престижность "флагманской" линейки.

Однако пользователям придётся быть внимательнее: внешне смартфоны с разными версиями процессора ничем не отличаются, а разница в мощности может быть заметна только в синтетических тестах. Выбирая новый флагман, не забудьте заглянуть в технические характеристики — за снижением цены может скрываться незначительное, но ощутимое сокращение производительности.