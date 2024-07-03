У Pixel 9 будет вариант в розовом цвете

13 августа состоится мероприятие Made by Google, на котором представят смартфон Pixel 9 и ряд других устройств. В преддверии этого события в Сети всё чаще появляются утечки информации о новинках. По информации ресурса 9to5Google, блогер @hanibioud опубликовал в соцсети X короткое видео, демонстрирующее Pixel 9 в ярко-розовом цвете.

Предполагается, что видео было снято в Алжире. Блогер отметил, что смартфон оснащён 256 Гбайт встроенной памяти. 9to5Google подчеркнул, что это самый яркий цвет для смартфонов серии Pixel A со времён выхода Pixel 4 в оранжевом цвете Oh So Orange в 2019 году. Дизайн смартфона соответствует предыдущим утечкам: устройство имеет плоские края и глянцевую заднюю панель. Новая утечка также подтверждает, что у Pixel 9 будет двойная основная камера, в отличие от тройной у Pixel 9 Pro.

Согласно источникам, модель Pixel 9 получит функцию экстренной спутниковой связи, аналогичную Emergency SOS от Apple. Благодаря использованию модема Samsung 5400, поддерживающего внеземные сети 5G (Non-Terrestrial Networks, NTN), пользователи смогут отправлять экстренные сообщения аварийно-спасательным службам и связываться с их операторами в зонах, где отсутствует мобильная связь.