Xiaomi отмечает 15-летие громким анонсом: флагман, планшет и первый электрокроссовер

Xiaomi готовит по-настоящему масштабное шоу в честь своего 15-летия. Уже в эту среду, 22 мая, в 19:00 по пекинскому времени (11:00 UTC) компания проведёт презентацию под названием "Новая отправная точка", где раскроет карты о нескольких долгожданных новинках.

Главным технологическим прорывом станет анонс собственного процессора Xring O1, который Xiaomi разрабатывала самостоятельно. Этот 3-нм чип обещает производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 2 благодаря необычной конфигурации:

1 мощное ядро Cortex-X925

3 ядра Cortex-A725 для повседневных задач

4 энергоэффективных ядра Cortex-A520

Но это далеко не всё, что приготовила компания. В центре внимания окажется обновлённый флагман Xiaomi 15S Pro — улучшенная версия текущего топового смартфона. Вместе с ним представят:

Флагманский планшет Pad 7 Ultra

Неожиданную новинку — первый электрокроссовер Xiaomi YU7

Мероприятие обещает стать поворотным моментом для бренда, демонстрирующим амбиции Xiaomi не только на рынке гаджетов, но и в автомобильной индустрии. Особенно интересно, как новый процессор проявит себя в реальных условиях — это серьёзная заявка на технологическую независимость.

Пока остаются вопросы по поводу графического ядра (ожидается решение от Imagination Technologies) и модема 5G (вероятно, от Unisoc). Но уже ясно: Xiaomi делает смелые шаги, чтобы отметить юбилей по-настоящему запоминающимся образом.

Фанатам бренда определённо стоит выделить время в календаре — презентация обещает быть насыщенной и, возможно, изменит представление о возможностях китайской технологической индустрии.