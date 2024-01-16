Яркие видеокарты GeForce RTX 40хх SUPER от Yeston уже доступны

Yeston представляет свои собственные разработки SAKURA Deluxe и SAKURA Sugar для разнообразных графических процессоров, включая AMD Radeon RX 7000 и NVIDIA RTX 40. Компания объявляет, что эти уникальные варианты также будут доступны в новой линейке RTX 40 SUPER, которая выйдет в ближайшее время.

Всего было продемонстрировано три новые карты, включая Yeston GeForce RTX 4080 SUPER SAKURA Sugar, GeForce RTX 4070 Ti SUPER SAKURA Deluxe и GeForce RTX 4070 SUPER SAKURA Deluxe. Графические процессоры GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER SAKURA Deluxe Edition обладают одинаковым дизайном с трехцветной палитрой - белым, фиолетовым и синим, с уникальным корпусом, поставляемым с задней панелью. Это трехслотовая конструкция с использованием нового разъема питания 12 В-2x6.

Yeston GeForce RTX 4080 SUPER имеет более стильный дизайн SAKURA Sugar с RGB-подсветкой. Его прозрачный корпус из акрила украшен множеством логотипов SAKURA на передней панели, а вентиляторы подсвечиваются розовым, синим и фиолетовым светом. Этот графический процессор также имеет белую печатную плату в двухслотовом форм-факторе и использует тот же разъем питания 12 В-2x6 для подачи энергии.

Yeston не раскрывает цен на линейку GeForce RTX 40 SUPER SAKURA, но ожидается, что они будут объявлены в ближайшие дни, вместе с каждой соответствующей линейкой графических процессоров SUPER: 17 января для RTX 4070 SUPER, 24 января для RTX 4070 Ti SUPER и 31 января для RTX 4080 SUPER. Дополнительная информация о картах, включая их частоты и другие детали, будет представлена в ближайшее время.