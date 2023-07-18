Научно-фантастическая игра со строительством фабрики Techtonica вышла на ПК и Xbox ©

Приготовьтесь лепить ландшафт и покорять промышленную логистику в игре от первого лица для автоматизации производства Techtonica, которая уже доступна на ПК в Steam и на Xbox Series X | S и Xbox One. Fire Hose Games приглашает игроков в запутанные и живые пещерные системы чужой планеты Каликс, где они строят свои обширные фабрики и разгадывают тайну того, что пошло не так.

Каликс, изобилующий биолюминесцентной жизнью, так же богат ресурсами, как и научно-фантастическими интригами. По мере того, как игроки формируют ландшафт Каликса и собирают материалы для строительства своих обширных фабрик и превращения их в свои штаб-квартиры, они также начнут узнавать, что случилось с другими участниками экспедиции.

По мере того, как игроки расширяют свою деятельность, они хотят объединить машины в сеть и использовать конвейерные ленты и системы стеллажей для автоматизации своих заводов и превращения их в оптимизированные, разросшиеся промышленные комплексы. В извилистых пещерах игроки могут ожидать сканируемые артефакты и результаты исследований для более мощных технологий и улучшенных систем автоматизации. Чем больше они исследуют, тем больше они узнают о мире живых и о том, что там произошло.