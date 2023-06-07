TMNT: Shredder's Revenge получит дополнение Dimension Shellshocked

7 июня издатель Dotemu и разработчик Tribute Games объявили о выходе первого DLC для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshocked.
DLC выйдет в конце этого года для ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox и представит нового бойца в виде любимого фанатами персонажа Усаги Ёдзимбо. DLC также будет включать новый режим игры, оригинальную музыку от композитора Ти Лопеса и альтернативные цветовые схемы для каждого из играбельных бойцов.
Dimension Shellshock и последующее обновление, которое последует за ним, будут выпущены бесплатно, следуя модели предыдущего обновления игры, которое, как было отмечено, было вдохновлено "невероятным количеством поддержки" и "излиянием пожеланий для будущего" игры со стороны Dotemu и Tribute Games.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла в 2022 году и быстро завоевала признание критиков и игроков как любовное письмо к классическим аркадным играм Teenage Mutant Ninja Turtles, которые поклонники с любовью вспоминают.
Ахахахахаха. Запилить обновление, которое они не планировали делать ибо анимация занимает дофига времени, они могут, а сделать обещанный перевод на русский язык не могут. Ключевое слово "обещанный". Те, кто хотят сказать "там и так всë понятно", могут сразу рты свои закрыть.
меня больше убило длс год делать.
Садись, кол по английскому.
Моги бы и Ниндзяру добавить в игровые персонажи, а не только как НПС на фоне.