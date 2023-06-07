TMNT: Shredder's Revenge получит дополнение Dimension Shellshocked ©

7 июня издатель Dotemu и разработчик Tribute Games объявили о выходе первого DLC для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshocked.

DLC выйдет в конце этого года для ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox и представит нового бойца в виде любимого фанатами персонажа Усаги Ёдзимбо. DLC также будет включать новый режим игры, оригинальную музыку от композитора Ти Лопеса и альтернативные цветовые схемы для каждого из играбельных бойцов.

Dimension Shellshock и последующее обновление, которое последует за ним, будут выпущены бесплатно, следуя модели предыдущего обновления игры, которое, как было отмечено, было вдохновлено "невероятным количеством поддержки" и "излиянием пожеланий для будущего" игры со стороны Dotemu и Tribute Games.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла в 2022 году и быстро завоевала признание критиков и игроков как любовное письмо к классическим аркадным играм Teenage Mutant Ninja Turtles, которые поклонники с любовью вспоминают.