Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 16.06.2022
8.4 283 оценки

TMNT: Shredder's Revenge получит дополнение Dimension Shellshocked

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butcher69
Новости

7 июня издатель Dotemu и разработчик Tribute Games объявили о выходе первого DLC для Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshocked.

DLC выйдет в конце этого года для ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox и представит нового бойца в виде любимого фанатами персонажа Усаги Ёдзимбо. DLC также будет включать новый режим игры, оригинальную музыку от композитора Ти Лопеса и альтернативные цветовые схемы для каждого из играбельных бойцов.

Dimension Shellshock и последующее обновление, которое последует за ним, будут выпущены бесплатно, следуя модели предыдущего обновления игры, которое, как было отмечено, было вдохновлено "невероятным количеством поддержки" и "излиянием пожеланий для будущего" игры со стороны Dotemu и Tribute Games.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла в 2022 году и быстро завоевала признание критиков и игроков как любовное письмо к классическим аркадным играм Teenage Mutant Ninja Turtles, которые поклонники с любовью вспоминают.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mimpro

Ахахахахаха. Запилить обновление, которое они не планировали делать ибо анимация занимает дофига времени, они могут, а сделать обещанный перевод на русский язык не могут. Ключевое слово "обещанный". Те, кто хотят сказать "там и так всë понятно", могут сразу рты свои закрыть.

3
jax baron

меня больше убило длс год делать.

0
Netscraper

Садись, кол по английскому.

0
Tiberius684
2
Николай Бердников

Моги бы и Ниндзяру добавить в игровые персонажи, а не только как НПС на фоне.

0