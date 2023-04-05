Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection 30.08.2022
6.8 49 оценок

Крупное обновление для TMNT: Cowabunga Collection добавило онлайн в The Manhattan Project

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butcher69
Новости

Компания Digital Eclipse продолжает стремиться к созданию величайшей ретро-коллекции. Сегодня вышло обновление TMNT: The Cowabunga Collection, добавляющее сетевую игру для NES TMNT 3: The Manhattan Project.

Вот полный список изменений в данном патче

  • В Teenage Mutant Ninja Turtles 3: The Manhattan Project добавлена игра по сети.
  • В раздел Behind the Scenes в логове черепашек добавлены дополнительные иллюстрации, в том числе оригинальные работы Кевина Истмана, созданные для Cowabunga Collection.
  • Дополнительная реклама добавлена в раздел Magazine Advertisements в логове черепашек.
  • Исправлена функция приглашения для Nintendo Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
bohdan2015

так там же онлайн был лаганый (в тех частях где он был), или они уже исправили?

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Олег Дудин

Онлайн в Manhattan project будет тоже круто зарубиться.

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