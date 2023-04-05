Крупное обновление для TMNT: Cowabunga Collection добавило онлайн в The Manhattan Project

Компания Digital Eclipse продолжает стремиться к созданию величайшей ретро-коллекции. Сегодня вышло обновление TMNT: The Cowabunga Collection, добавляющее сетевую игру для NES TMNT 3: The Manhattan Project.
Вот полный список изменений в данном патче
- В Teenage Mutant Ninja Turtles 3: The Manhattan Project добавлена игра по сети.
- В раздел Behind the Scenes в логове черепашек добавлены дополнительные иллюстрации, в том числе оригинальные работы Кевина Истмана, созданные для Cowabunga Collection.
- Дополнительная реклама добавлена в раздел Magazine Advertisements в логове черепашек.
- Исправлена функция приглашения для Nintendo Switch.
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.
так там же онлайн был лаганый (в тех частях где он был), или они уже исправили?
Онлайн в Manhattan project будет тоже круто зарубиться.