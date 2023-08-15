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Tekken 6 27.10.2009
8.5 271 оценка

Tekken 6 и Soulcalibur: Broken Destiny получили возрастной рейтинг для PS5 и PS4

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butcher69
Новости

Тайваньский комитет по рейтингу цифровых игр присвоил возрастной рейтинг Tekken 6 и Soulcalibur: Broken Destiny для PlayStation 5 и PlayStation 4.

Ранее Tekken 6 была выпущена для PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Portable. Soulcalibur: Broken Destiny ранее была выпущена для PlayStation Portable.

Новые рейтинги, скорее всего, относятся к версиям для PlayStation Portable, которые будут включены в каталог Classics Catalog для подписчиков PlayStation Plus Premium.

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Tekken 6
27.10.2009
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ugf16349

Было бы неплохо порт на пк Tekken Tag Tournament 2. Играю часто на эмуляторе пс3.

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