Tekken 6 и Soulcalibur: Broken Destiny получили возрастной рейтинг для PS5 и PS4

Тайваньский комитет по рейтингу цифровых игр присвоил возрастной рейтинг Tekken 6 и Soulcalibur: Broken Destiny для PlayStation 5 и PlayStation 4.
Ранее Tekken 6 была выпущена для PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Portable. Soulcalibur: Broken Destiny ранее была выпущена для PlayStation Portable.
Новые рейтинги, скорее всего, относятся к версиям для PlayStation Portable, которые будут включены в каталог Classics Catalog для подписчиков PlayStation Plus Premium.
Было бы неплохо порт на пк Tekken Tag Tournament 2. Играю часто на эмуляторе пс3.