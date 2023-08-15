Tekken 6 и Soulcalibur: Broken Destiny получили возрастной рейтинг для PS5 и PS4 ©

Тайваньский комитет по рейтингу цифровых игр присвоил возрастной рейтинг Tekken 6 и Soulcalibur: Broken Destiny для PlayStation 5 и PlayStation 4.

Ранее Tekken 6 была выпущена для PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Portable. Soulcalibur: Broken Destiny ранее была выпущена для PlayStation Portable.

Новые рейтинги, скорее всего, относятся к версиям для PlayStation Portable, которые будут включены в каталог Classics Catalog для подписчиков PlayStation Plus Premium.