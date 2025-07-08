Фанаты Tekken 8 высмеяли коллаборацию с Atelier Yumia

Файтинг Tekken 8 в последнее время переживает не лучшие времена, но фанаты не могут не посмеяться над сотрудничеством игры с коллегой из Konami - Atelier Yumia.
В то время как Gust проделал огромную работу по созданию наряда в стиле Рейны для главной героини своей недавно вышедшей РПГ, команда Tekken остановилась на простом ахогэ, доступном в качестве косметики.
Именно так, невзирая на то, что на официальных артах Рейна изображена в наряде Юмии, совместная работа - не более чем аксессуар в виде торчащей, непокорной пряди волос.
«Представьте, как разработки Atelier выкладываются ради того, чтобы их партнер по коллаборации хорошо смотрелся, а потом смотрят на то, что делает Tekken, и наблюдают это», - написал один из фанатов в социальных сетях.
Другой добавил: "Я не играю за Рейну, но это действительно стыдно. На самом деле, это похоже на оскорбление Рейны".
Вот иллюстрация, которую команда Tekken ранее выпустила в честь этого кроссовера: на ней четко видно, что Рейна одета в костюм Юмии и наоборот:
Конечно, можно сказать, что создание нарядов для персонажей файтингов занимает "много времени и сил", но все-таки как-то неприятно видеть, что Gust полностью воссоздает образ Рейны, а в ответ получают лишь прядь волос.
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