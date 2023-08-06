Новые трейлеры Tekken 8 раскрывают Рэйвена и Азучену ©

Во время EVO 2023 Bandai Namco представила двух новых персонажей для долгожданной Tekken 8, Рэйвена и Азучену. Эти открытия сопровождались двумя новыми трейлерами, в которых освещались боевые стили и характеры обоих персонажей. Новостями поделились босс Tekken Кацухиро Харада и продюсер Майкл Мюррей (после веселой пародии с Ёсинори Оно в главной роли).

Рэйвен впервые появился в серии в Tekken 5. Он — таинственный боец и секретный агент ООН. Он был популярным персонажем во франшизе Tekken благодаря своей крутой манере поведения, ниндзя-подобному дизайну и ловкому набору движений.

Между тем, у новичка Азучены есть набор движений, который позволяет ей танцевать вокруг своего противника и с легкостью уклоняться от его атак. У нее также есть несколько ударов ногами, которые имеют достаточную силу и размах, чтобы загнать противников прямо в угол. Азучена из Перу. Она называет себя «кофейной королевой» и, кажется, одержима этим.

Tekken 8 — последняя часть легендарной франшизы файтингов, разработанная Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и продолжающейся битве за превосходство в турнире Iron Fist Tournament. Игроки должны снова выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, будет лучшим в этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что рассчитывать.

Игровой процесс в Tekken 8 был усовершенствован, предлагая сочетание доступности для новичков и глубины для опытных ветеранов. Разработчики сосредоточены на добавлении новых функций и улучшенной графике, чтобы улучшить впечатления для всех, кто играет. Сражаетесь ли вы в одиночной кампании или бросаете вызов друзьям в многопользовательских матчах, Tekken 8 выглядит отличным претендентом на звание качественного бойца.