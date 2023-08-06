Новые трейлеры Tekken 8 раскрывают Рэйвена и Азучену

Во время EVO 2023 Bandai Namco представила двух новых персонажей для долгожданной Tekken 8, Рэйвена и Азучену. Эти открытия сопровождались двумя новыми трейлерами, в которых освещались боевые стили и характеры обоих персонажей. Новостями поделились босс Tekken Кацухиро Харада и продюсер Майкл Мюррей (после веселой пародии с Ёсинори Оно в главной роли).
Рэйвен впервые появился в серии в Tekken 5. Он — таинственный боец и секретный агент ООН. Он был популярным персонажем во франшизе Tekken благодаря своей крутой манере поведения, ниндзя-подобному дизайну и ловкому набору движений.
Между тем, у новичка Азучены есть набор движений, который позволяет ей танцевать вокруг своего противника и с легкостью уклоняться от его атак. У нее также есть несколько ударов ногами, которые имеют достаточную силу и размах, чтобы загнать противников прямо в угол. Азучена из Перу. Она называет себя «кофейной королевой» и, кажется, одержима этим.
Tekken 8 — последняя часть легендарной франшизы файтингов, разработанная Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и продолжающейся битве за превосходство в турнире Iron Fist Tournament. Игроки должны снова выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, будет лучшим в этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что рассчитывать.
Игровой процесс в Tekken 8 был усовершенствован, предлагая сочетание доступности для новичков и глубины для опытных ветеранов. Разработчики сосредоточены на добавлении новых функций и улучшенной графике, чтобы улучшить впечатления для всех, кто играет. Сражаетесь ли вы в одиночной кампании или бросаете вызов друзьям в многопользовательских матчах, Tekken 8 выглядит отличным претендентом на звание качественного бойца.
походу прошлый "слив" был намеренный, уж слишком быстро трейлеры сделали
Перу значит? Ну окей. Похоже Bandai Namco собирается представить в Теккене все страны мира и их представителей
Походу в умелых руках Азучена будет той еще имбой...соболезную заранее всем тем у кого она выпадет в онлайне в качестве противника(
несколько раз пересматривал даже в замедлении 0.25, но с парой трюков так и не понял как уворачивалась от атак (1:59 вообще ужас, тупо телепорт)
к тому же видно что тайминг "провокации" (?) большой и уворачивается/контратакует как на атаки в любую часть так и на захваты даже
чую нерфить будут)
конкретно про 1:59
часть ноги уже внутри головы, а она тупо телепортируется в присядь и контратакует
Тут скорее не нового персонажа нерфить надо, а вообще в игре хитбоксы нормальные сделать, у меня в бете за Лили такая фигня постоянно творилась. И когда в замедлении последний удар наносится, было такое, что мне Хворанг чуть ли не по яйца свои ногу в меня просунул, но прошел именно мой удар
капец конечно так с хитбоксами лажать в соревновательном файтинге, спасибо что поделился
но я могу и ошибаться, так как на ютубе ни от кого не слышал жалоб на них, может я просто что-то не понимаю в том, как игра работать должна. Но прошлых частях я такой ерунды не замечал
Что за Нуб Сайбот вместо Рейвена? Не припомню, чтобы он раньше так сражался