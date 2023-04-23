Новый геймплейный трейлер Tekken 8 демонстрирует Лили ©

После завершения Tekken 7 Top 8 на The Mixup 2023 Bandai Namco объявила, что Лили действительно вернется в Tekken 8 в новом трейлере, раскрывающем игровой процесс. Новый трейлер начинается с того, что Лили гонится за своей кошкой Солт, прежде чем готовится к битве, чтобы показать, над чем она работает, чтобы улучшить свои навыки.

Ее грациозное сочетание ударов и пинков выглядит лучше, чем когда-либо, и кажется, что система Heat обеспечит хороший импульс для ее флипов и лоу-киков.

Директор Tekken Кацухиро Харада рассказал, что дизайн Лили придумали не в студии разработчика, а вместо этого они обратились к новозеландскому художнику Жасмин Дарнелл с просьбой придать боевой француженке новый облик для Tekken 8.

Tekken 8 в настоящее время находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.