Tekken 8
7.5 71 оценка

Новый геймплейный трейлер Tekken 8 демонстрирует Лили

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monk70
Новости

После завершения Tekken 7 Top 8 на The Mixup 2023 Bandai Namco объявила, что Лили действительно вернется в Tekken 8 в новом трейлере, раскрывающем игровой процесс. Новый трейлер начинается с того, что Лили гонится за своей кошкой Солт, прежде чем готовится к битве, чтобы показать, над чем она работает, чтобы улучшить свои навыки.

Ее грациозное сочетание ударов и пинков выглядит лучше, чем когда-либо, и кажется, что система Heat обеспечит хороший импульс для ее флипов и лоу-киков.

Директор Tekken Кацухиро Харада рассказал, что дизайн Лили придумали не в студии разработчика, а вместо этого они обратились к новозеландскому художнику Жасмин Дарнелл с просьбой придать боевой француженке новый облик для Tekken 8.

Tekken 8 в настоящее время находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Трейлеры
8
6
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
riptor2012

Когда же, игра уже выйдет? ЗАЖДАЛСЯ однако)))

1
Indigo Night

Добавили мувы балерины

0
Salvatore GT

ох тыж уже 8 выходит... я только 3 помню...

0
Tim86tim

Во где интерес... встал

0
Netscraper

Асука круче. Как перс и как боец.

-1
Lu Meng

Америку прям открыл.

0