Обновление 1.06 для Tekken 8 принесёт фоторежим

Обновление 1.06 для файтинга Bandai Namco Entertainment Tekken 8 добавит в игру фоторежим, хотя и не принесет никаких изменений в баланс.
Во время последней прямой трансляции Tekken Talk, которую провели главный директор Кацухиро Харада, игровой директор Кохей Икеда (Накацу), продюсер Майкл Мюрей и маркетинговый продюсер Ясуда, разработчики поделились различными подробностями о предстоящем обновлении 1.06 для Tekken 8. Патч не будет включать изменения баланса, но будет включать исправления ошибок и улучшения качества жизни. Кроме того, будет введена локация Seaside Resort, на которой будут демонстрироваться изменения времени суток во время матчей.
Кроме того, в этом обновлении официально добавлен фоторежим с различными настройками, включая фильтры и параметры настройки для съемки. С 26 июля 2024 года до конца октября 2024 года будет проводиться кампания в социальных сетях, чтобы побудить игроков делиться своими лучшими фотографиями. Как и в случае с фан-артом, некоторые из этих фотографий могут быть представлены в официальных трансляциях Tekken и мероприятиях TWT.
Ну теперь попрет типа "а вот смотри как я ему апперкот".))