Стало известно точное время выхода Tekken 8

Bandai Namco объявила сроки выхода Tekken 8 по всему миру, предварительная загрузка которой доступна сегодня, 24 января. Долгожданный файтинг выйдет в свет 26 января в 02:00 по московскому времени.
В это же время также будут доступны цифровые версии и онлайн-функции, так что игроки смогут перейти к многопользовательской игре, как только игра выйдет в свет. Являясь прямым продолжением Tekken 7, Tekken 8 рассказывает о Джине Казаме и его союзниках, которые должны остановить Кадзую Мисиму и его миссию по переписыванию мира. Джину также приходится бороться со своими силами Дьявола, хотя из них получается забавный игровой персонаж.
Tekken 8 будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.