Tekken 8 получил обещанную демку в Steam, но кажется, что не все пошло по плану Bandai Namco

Если владельцы PlayStation 5 начали тестировать демоверсию грядущей Tekken 8 на прошлой неделе, то вчера доступ к ней получили владельцы Xbox Series X/S и PC. У последних, впрочем, есть несколько замечаний по поводу недавно выпущенной демки.
Судя по первым отзывам поклонников Tekken в Steam, разработчикам есть над чем поразмыслить. Многие игроки указывают на недостатки выпущенной демоверсии для ПК. На платформе Valve появилось несколько тем, в которых пользователи делятся своими впечатлениями после того, как поиграли в демку, предоставленную Bandai Namco.
- Один из пользователей отмечает, что в Tekken 8 нет возможности отключить "апскейлинг", то есть масштабирование изображения.
- Также есть жалобы на низкую производительность игры на ПК. Игроки жалуются на падение частоты кадров на средних и высоких настройках, несмотря на соответствие аппаратным требованиям.
- Также игроки сообщают о сбоях, которые приводят к закрытию демоверсии игры.
- Некоторые также задаются вопросом, почему в демоверсии представлено только четыре бойца. На данный момент в состав демки входят: Пол, Нина, Джин и Казуя.
Как бы то ни было, сторонники "мордобоя" от Bandai Namco массово играют в демоверсию в Steam. На данный момент ее показатели находятся на уровне 6830 одновременно играющих игроков. Кроме того, демоверсия получила очень хорошие оценки в PlayStation Store. На данный момент средний балл составляет 4,74/5 при почти трех тысячах "звездных" отзывов.
Полная версия Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. До этого времени вы можете поиграть в бесплатную демоверсию, доступную на вышеупомянутых платформах.
а сколько им бойцов в демке надо, весь ростер что ли? Кто-то подоборзел в край уже.
ну благодаря техноколдунам можно разблокировать полтора десятка(вроде 17) персонажей, так что теперь все должны быть довольны
а не подскажешь как это сделать
или ссылку там дать?
Вчера поиграл в эту демку, ощущается очень кривым портом, там где игра должна была летать, были жёсткие фризы и даже пару раз вылеты были.
Надеюсь что на релизе этих проблем не будет.
Как это нет
Всё есть
Только что поиграл в неё, мне понравилось и с какими либо проблемами не столкнулся
Дожили, теперь будут принуждённо сувать эту мерзкую технологию, фальшивый рендеринг разрешения экрана во всех играх.
Джин и Казуйя практически одинаковы по ударам, лучше бы Эдди дали
Поясняю: демоверсии создают, чтобы игроки купили игру, а не для того, чтобы они играли в демоверсию.