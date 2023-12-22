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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 130 оценок

Tekken 8 получил обещанную демку в Steam, но кажется, что не все пошло по плану Bandai Namco

Gruz_
Новости

Если владельцы PlayStation 5 начали тестировать демоверсию грядущей Tekken 8 на прошлой неделе, то вчера доступ к ней получили владельцы Xbox Series X/S и PC. У последних, впрочем, есть несколько замечаний по поводу недавно выпущенной демки.

Судя по первым отзывам поклонников Tekken в Steam, разработчикам есть над чем поразмыслить. Многие игроки указывают на недостатки выпущенной демоверсии для ПК. На платформе Valve появилось несколько тем, в которых пользователи делятся своими впечатлениями после того, как поиграли в демку, предоставленную Bandai Namco.

  • Один из пользователей отмечает, что в Tekken 8 нет возможности отключить "апскейлинг", то есть масштабирование изображения.
  • Также есть жалобы на низкую производительность игры на ПК. Игроки жалуются на падение частоты кадров на средних и высоких настройках, несмотря на соответствие аппаратным требованиям.
  • Также игроки сообщают о сбоях, которые приводят к закрытию демоверсии игры.
  • Некоторые также задаются вопросом, почему в демоверсии представлено только четыре бойца. На данный момент в состав демки входят: Пол, Нина, Джин и Казуя.

Как бы то ни было, сторонники "мордобоя" от Bandai Namco массово играют в демоверсию в Steam. На данный момент ее показатели находятся на уровне 6830 одновременно играющих игроков. Кроме того, демоверсия получила очень хорошие оценки в PlayStation Store. На данный момент средний балл составляет 4,74/5 при почти трех тысячах "звездных" отзывов.

Полная версия Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. До этого времени вы можете поиграть в бесплатную демоверсию, доступную на вышеупомянутых платформах.

-4
9
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 9
Ваш комментарий
GraF68ru

а сколько им бойцов в демке надо, весь ростер что ли? Кто-то подоборзел в край уже.

7
OzyWoozy

ну благодаря техноколдунам можно разблокировать полтора десятка(вроде 17) персонажей, так что теперь все должны быть довольны

0
Evgeny Posev OzyWoozy

а не подскажешь как это сделать
или ссылку там дать?

0
Робот Колдун

Вчера поиграл в эту демку, ощущается очень кривым портом, там где игра должна была летать, были жёсткие фризы и даже пару раз вылеты были.

Надеюсь что на релизе этих проблем не будет.

1
ABOMINOG1
в Tekken 8 нет возможности отключить "апскейлинг", то есть масштабирование изображения

Как это нет

Всё есть

0
Famiclone

Только что поиграл в неё, мне понравилось и с какими либо проблемами не столкнулся

0
ugf16349
Один из пользователей отмечает, что в Tekken 8 нет возможности отключить "апскейлинг", то есть масштабирование изображения.

Дожили, теперь будут принуждённо сувать эту мерзкую технологию, фальшивый рендеринг разрешения экрана во всех играх.

-3
жифорсник

Джин и Казуйя практически одинаковы по ударам, лучше бы Эдди дали

-8
Lake333GLD

Поясняю: демоверсии создают, чтобы игроки купили игру, а не для того, чтобы они играли в демоверсию.

4