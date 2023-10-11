Утечка: В Tekken 8 вернется одиночный режим Force

В сети появилось несколько скриншотов из Tekken 8, намекающих на возвращение Tekken Force - популярного одиночного режима, который присутствовал в некоторые из предыдущих частей серии.
Для тех, кто не знает, это мини-игра, впервые появившаяся в Tekken 3 и 4 в котором игроку предстоит сразиться с полчищами солдат Tekken Force, а в конце каждого этапа - с боссом, представленным одним из персонажей реестра. Позже она была переработана в режим Devil Within игры Tekken 5 и сценарную кампанию Tekken 6.
На изображениях видно, как Ларс выходит на поле боя против десятков солдат, среди которых выделяется и Джек-7. Сложно делать выводы по нескольким снимкам, но, судя по всему, новая итерация Tekken Force - Tekken 8 - в какой-то мере приближается к жанру musou, используя съемку от третьего лица.
Для получения более подробной информации об обновленном режиме Tekken Force на данный момент нам придется подождать известий от Bandai Namco, которая ранее объявила о возвращении другого любимого фанатами режима - Tekken Ball.
А пока напомним, что дата выхода Tekken 8 назначена на 26 января 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Во всех частях теккена в этом режиме дико кривое управление. Надеюсь, что хотя бы в восьмерке всё будет работать адекватно