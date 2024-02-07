В сеть просочились скриншоты сюжетного дополнения для Tekken 8

Всего несколько недель назад состоялся релиз долгожданного продолжения знаменитой серии файтингов Tekken. На ПК и консолях нового поколения вышла восьмая полноценная часть, которая использует передовые возможности Unreal Engine 5 и имеет самый большой ростер персонажей. Совсем скоро он начнет пополняться новыми бойцами вместе с дополнениями, в которых также разработчики хотят продолжить сюжет основной истории Tekken 8.
Официально о планах на DLC с сюжетом компанией Bandai Namco не сообщалось. Разработчики на данный момент представили только дорожную карту дополнений, которые включают исключительно новых бойцов и специальные арены. Однако новая утечка доказывает планы авторов на выпуск сюжетных аддонов. В сеть просочились скриншоты, подтверждающие данное утверждение.
В сети появились скриншоты, на которых частично засветились сюжетные ролики из будущего дополнения. Утечка показывает Джун и, судя по всему, отца Лео. Как ожидается, сюжетное дополнение Tekken 8 напрямую продолжит финал основной игры и расскажет игрокам, как именно удалось вернуться Джун спустя столько лет.
Сюжетное DLC к файтингу будет своего рода продолжительным эпилогом с участием разных персонажей и определенной долей нового контента. Вероятно, дополнение будет бесплатным и может выйти уже очень скоро.