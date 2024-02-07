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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.2 281 оценка

В сеть просочились скриншоты сюжетного дополнения для Tekken 8

Gutsz
Новости

Всего несколько недель назад состоялся релиз долгожданного продолжения знаменитой серии файтингов Tekken. На ПК и консолях нового поколения вышла восьмая полноценная часть, которая использует передовые возможности Unreal Engine 5 и имеет самый большой ростер персонажей. Совсем скоро он начнет пополняться новыми бойцами вместе с дополнениями, в которых также разработчики хотят продолжить сюжет основной истории Tekken 8.

Официально о планах на DLC с сюжетом компанией Bandai Namco не сообщалось. Разработчики на данный момент представили только дорожную карту дополнений, которые включают исключительно новых бойцов и специальные арены. Однако новая утечка доказывает планы авторов на выпуск сюжетных аддонов. В сеть просочились скриншоты, подтверждающие данное утверждение.

В сети появились скриншоты, на которых частично засветились сюжетные ролики из будущего дополнения. Утечка показывает Джун и, судя по всему, отца Лео. Как ожидается, сюжетное дополнение Tekken 8 напрямую продолжит финал основной игры и расскажет игрокам, как именно удалось вернуться Джун спустя столько лет.

Сюжетное DLC к файтингу будет своего рода продолжительным эпилогом с участием разных персонажей и определенной долей нового контента. Вероятно, дополнение будет бесплатным и может выйти уже очень скоро.

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Tekken 8
26.01.2024
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